Замена колбасе за 15 минут: кладем два килограмма грудинки в кипящую воду

Добавок в магазинной колбасе становится все больше, а настоящего вкуса в ней все меньше. Заменим ее домашней грудинкой: натуральный продукт отваривается всего за 15 минут и получается гораздо вкуснее любой колбасы.
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