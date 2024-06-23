«Мама, я мятежник»: как ЧВК «Вагнер» шла на Москву и из-за чего погиб Пригожин

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Ровно год назад, 23 июня 2023-го, бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», обвинил Министерство обороны России в нанесении удара по лагерю бойцов под Луганском.
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