«Мама, я мятежник»: как ЧВК «Вагнер» шла на Москву и из-за чего погиб Пригожин

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Ровно год назад, 23 июня 2023-го, бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», обвинил Министерство обороны России в нанесении удара по лагерю бойцов под Луганском.