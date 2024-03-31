Румыния с 31 марта начнет выдавать визы в Шенгенскую зону

Румыния с 31 марта 2024 года начнет выдавать визы в Шенгенскую зону. В Шенгенскую зону входят 29 стран, Румыния стала государством-членом Шенгена с сегодняшнего дня по решению Совета Европейского союза в конце 2023 года.