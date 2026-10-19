Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии НИУ ВШЭ Алексей Чихачёв рассказал, что власти Франции могут скорректировать бюджет на фоне протестов, но серьёзных реформ, по его мнению, ждать не стоит.