Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии НИУ ВШЭ Алексей Чихачёв рассказал, что власти Франции могут скорректировать бюджет на фоне протестов, но серьёзных реформ, по его мнению, ждать не стоит.
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