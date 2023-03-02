Мировое обозрение

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Награды КБР вручены сотрудникам луганского вуза

Награды КБР вручены сотрудникам луганского вуза

Руководитель Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова Юрий Альтудов по поручению председателя Парламента КБР Татьяны Егоровой вручил Почетные грамоты Парламента Кабардино-Балкарской Республики депутатам Народного Совета Луганской Народной Республики – ректору Луганского государственного педагогического университета Жанне Марфиной и председателю попечительского совета ЛГПУ Павлу Пилавову.

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