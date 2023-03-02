Награды КБР вручены сотрудникам луганского вуза

Руководитель Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова Юрий Альтудов по поручению председателя Парламента КБР Татьяны Егоровой вручил Почетные грамоты Парламента Кабардино-Балкарской Республики депутатам Народного Совета Луганской Народной Республики – ректору Луганского государственного педагогического университета Жанне Марфиной и председателю попечительского совета ЛГПУ Павлу Пилавову.