РИА Новости: Турция предложила Израилю и Палестине посредничество

Турецкий дипломат сообщил РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Израилю и Палестине посредничество в урегулировании текущего кризиса в ходе телефонного разговора с лидерами обеих сторон.
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