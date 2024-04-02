Психиатр Вулсин раскрыл, как уберечься от хронического стресса

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля, ФедералПресс. Американский психиатр и семейный врач Лоусон Вулсин считает, что физический контакт, игра с домашними животными, прием пищи в компании, йога и медитации помогают снизить уровень опасного хронического стресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии