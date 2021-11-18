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Развитие туризма на Камчатке поддержат федеральным финансированием

Развитие туризма на Камчатке поддержат федеральным финансированием

В Камчатском крае будут реализованы дополнительные меры поддержки туристической отрасли. В 2022 году туркомпании региона смогут получить больше грантов и субсидий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

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