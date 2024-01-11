Порядка 10 храмов поставили в столице на кадастровый учет в 2023 году

В декабре столичное Управление Росреестра в Единый государственный реестр недвижимости внесло сведения о Храме в честь Преображения Господня в Нагатино-Садовниках, который стал десятым в 2023 году, поставленным на кадастровый учет в столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии