«Папа, меня ранили. Помоги». Сообщение отцу помогло 22-летней Нете выжить в резне в кибуце Кфар-Аза

После развода родителей 22-летняя Нета Портал шесть лет не общалась со своим отцом. Но когда вооруженные боевики ХАМАС ворвались в ее дом в кибуце Кфар-Аза и выпустили в нее шесть пуль, она знала, что отец – единственный, кто может ее спасти.