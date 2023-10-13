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«Папа, меня ранили. Помоги». Сообщение отцу помогло 22-летней Нете выжить в резне в кибуце Кфар-Аза

После развода родителей 22-летняя Нета Портал шесть лет не общалась со своим отцом. Но когда вооруженные боевики ХАМАС ворвались в ее дом в кибуце Кфар-Аза и выпустили в нее шесть пуль, она знала, что отец – единственный, кто может ее спасти.

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