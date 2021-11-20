Эксперт: к 2035 году метавселенные будут использовать 90% владельцев компьютеров в мире

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Метавселенные в качестве виртуальной альтернативы реальному миру к 2035 году будут использовать 90% имеющих доступ к компьютеру пользователей в мире, при этом до 70% этих людей будут проводить в них большую часть дня.