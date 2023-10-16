На все 100

Страсти вокруг рубля начались в середине августа. 14-го числа курс доллара впервые за полтора года превысил отметку 100.
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Страсти вокруг рубля начались в середине августа. 14-го числа курс доллара впервые за полтора года превысил отметку 100.
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