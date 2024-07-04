Эксперт объяснил причины массовой гибели креветки в Приморском крае

Кандидат биологических наук, член-корреспондент российской общественной экологической академии Константин Дроздов рассказал о причинах выброса на берег Владивостока нескольких тысяч мертвых креветок, пишет 4 июля «Комсомольская правда».
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