Жилищный комитет улучшил за месяц условия 240 петербургских семей

Им перечислили соцвыплаты на 1,19 миллиарда рублей В январе специалисты ключевого подведомственного учреждения Жилищного комитета Петербурга «Горжилобмена» перечислили социальные выплаты 240 семьям городских очередников на 1,19 миллиарда рублей, сообщили сегодня в пресс-службе комитета.
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