Новые романтики: выставка «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа» в Историческом музее

Выставка посвящена городам, появившимся благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. В этом году отмечаетcя 50-летие начала строительства БАМа — одного из самых дорогих и сложных инфраструктурных проектов XX века.
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