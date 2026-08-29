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Трамп объявил ЧП в энергетике из-за риска кибератак

Трамп объявил ЧП в энергетике из-за риска кибератак Президент США подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозами энергосистеме.

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