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Царьград

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ИИ-тренажер BSS: революция в обучении операторов контакт-центров

ИИ-тренажер BSS: революция в обучении операторов контакт-центров

Компания BSS запустила ИИ-тренажер на своей диалоговой платформе, который позволяет автоматизировать обучение операторов контакт-центров.

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