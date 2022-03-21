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В Audi готовят брутальный внедорожник

В Audi готовят брутальный внедорожник

Концепт новой модели будет представлен уже совсем скоро, заявили в компании. Материалы по теме Модельный ряд Audi скоро пополнится пикапом, подтвердил генеральный директор компании Маркус Дюсманн на ежегодной пресс-конференции автопроизводителя.

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