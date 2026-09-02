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Регионы России

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Софья Эрнст рассказала о влиянии методики Аллы Сигаловой на раскрытие сексуальности в актёрской профессии

Софья Эрнст рассказала о влиянии методики Аллы Сигаловой на раскрытие сексуальности в актёрской профессии

38-летняя актриса Софья Эрнст поделилась воспоминаниями о своём обучении в Школе-студии МХАТ, где хореограф Алла Сигалова обучала её пробуждению сексуальности через базовые природные инстинкты.

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