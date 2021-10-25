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Проверка показала нарушения у 89% представленных в России рыбных консервов

Проверка показала нарушения у 89% представленных в России рыбных консервов

Эксперты «Общественной потребительской инициативы» проверили качество рыбных консервов, которые производятся в России.

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Александр
Вот удивили так удивили.Как будто с луны свалились.А чему удивляться,если ликвидировали ГОСТы,а сейчас даже разрешили нарушать ТУ,если очень хочется.Так что скоро хозяйчики будут ложить в продукцию ВСЕ вплоть до говна.Если ничего другого под рукой не окажется.Зато обнуленный верещит не уставая о улучшении жизни и продуктов питания.

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