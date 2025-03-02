Отбор газа из ПХГ ЕС в феврале стал рекордным с 2018 года

Отбор газа из европейских подземных хранилищ в феврале составил 17,7 млрд куб. м, став рекордным с 2018 года и третьим максимальным показателем в истории наблюдений для данного месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
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