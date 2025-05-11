НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Защитник «Краснодара» Оласа о «Зените»: «Не надо смотреть на них. У нас есть одно очко преимущества, верно? И мы будем бороться до конца»

Защитник «Краснодара» Оласа о «Зените»: «Не надо смотреть на них. У нас есть одно очко преимущества, верно? И мы будем бороться до конца»

«Я считаю, что это тяжелый соперник, потому что они шесть лет подряд выигрывали чемпионат. Очень сложно заставить их проиграть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх