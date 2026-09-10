«Ставка Зеленского»: в США рассказали, на что рассчитывает Киев в зимней войне с РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает ставку на то, что перенос боевых действий вглубь России окажет на Москву достаточное давление, чтобы заставить ее серьезно отнестись к мирным переговорам.
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