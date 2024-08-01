ТАСС: сумма исков МО РФ к Военно-строительной компании превысила 9 млрд рублей

Общая сумма исков министерства обороны России о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) с января по июль 2024 года превысила 9 млрд рублей, что в 20 раз больше по сравнению с предыдущим годом (441,3 млрд рублей).
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