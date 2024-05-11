Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Как предпринимателю обезопасить себя от риска уголовного преследования ?

Как предпринимателю обезопасить себя от риска уголовного преследования ?

Государство предпринимает шаги по гуманизации правосудия в сфере экономических преступлений. Смягчение мер пресечения Одним из ключевых изменений стало повышение порогов сумм крупного и особо крупного размеров ущерба при совершении экономических преступлений.

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