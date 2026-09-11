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До 22 градусов и минимум осадков: какой будет следующая неделя в Москве и области

До 22 градусов и минимум осадков: какой будет следующая неделя в Москве и области

Тёплая погода в Москве и Московской области сохранится и на следующей неделе. Температура будет выше климатической нормы на один–три градуса, а осадков ожидается немного, рассказал 360.

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