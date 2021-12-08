RT НА РУССКОМ

9 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Байден напомнил, ...
  • Елизавета Белая
    И ведь поторопился до нового года провякать чтобы себе очков насобирать.Байден заявил, чт...
  • Елизавета Белая
    Замечательно!  Байден Путину пальчиком пригрозил - "незяяяяя Владимир на Украину ходить. Мы НАТО России бо, бо сделае...Байден заявил, чт...

Украина, работа дипмиссий и борьба с киберпреступностью: что обсуждали Путин и Байден в ходе переговоров

Украина, работа дипмиссий и борьба с киберпреступностью: что обсуждали Путин и Байден в ходе переговоров

Президенты России и США провели продолжительную беседу по закрытой линии видеосвязи. В ходе диалога, который длился около двух часов, президенты обсудили украинскую проблематику на фоне отсутствия прогресса в выполнении минских договорённостей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх