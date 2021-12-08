Украина, работа дипмиссий и борьба с киберпреступностью: что обсуждали Путин и Байден в ходе переговоров

Президенты России и США провели продолжительную беседу по закрытой линии видеосвязи. В ходе диалога, который длился около двух часов, президенты обсудили украинскую проблематику на фоне отсутствия прогресса в выполнении минских договорённостей.
Президенты России и США провели продолжительную беседу по закрытой линии видеосвязи. В ходе диалога, который длился около двух часов, президенты обсудили украинскую проблематику на фоне отсутствия прогресса в выполнении минских договорённостей.
Свежие комментарии