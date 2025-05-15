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"Стена" Путина: цель России, Запада и Трампа в Стамбуле

"Российскому президенту нельзя приказать встретиться с актерами, работающими на британцев и Брюссель.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор, зачем  ты  пытаешься  унизить  Мединского?  Он  чётко  выполняет  то, что ему  приказано  делать. А  ты  его унижаешь,Ю выставляешь  каким-то ничтожеством. На кого работаешь, иуда?
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Людмила Боченкова
наша группа высоко професиональная! украинская  состоит из укро нациков  убийц и зэка  приятеля Ермака!позорище  видно все настоящие убежали из страны!?
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