"Российскому президенту нельзя приказать встретиться с актерами, работающими на британцев и Брюссель.
"Стена" Путина: цель России, Запада и Трампа в Стамбуле
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор, зачем ты пытаешься унизить Мединского? Он чётко выполняет то, что ему приказано делать. А ты его унижаешь,Ю выставляешь каким-то ничтожеством. На кого работаешь, иуда?
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14 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
наша группа высоко професиональная! украинская состоит из укро нациков убийц и зэка приятеля Ермака!позорище видно все настоящие убежали из страны!?
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1 час.
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