ЦКБР: передача Киевом опыта управления беспилотниками несет угрозу миру

Передача украинскими военными опыта управления FPV-дронами станет фактором террористической угрозы по всему миру, заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) РФ Дмитрий Кузякин в разговоре с РИА Новости.
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