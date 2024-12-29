Не такой и простой напиток: бодрящий чай мате убьет и лошадь, почему его нужно принимать осторожно Ольга БезродняяМате — это не только популярный, но и древний напиток, который имеет свои преимущества и недостатки.
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