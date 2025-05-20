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Глава СПЧ Фадеев предложил запретить студентам использовать ИИ для курсовых

Глава СПЧ Фадеев предложил запретить студентам использовать ИИ для курсовых

В России призвали запретить применение нейросетей при написании курсовых работ студентами. С таким заявлением с РИА Новости поделился председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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