Global Look Press/Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой использования западной бронетехники, в том числе БМП Bradley, на Запорожском направлении из-за сложных погодных условий и труднопроходимой местности, заявил в беседе с ТАСС командир группы подразделения специального назначения "Осман" министерства обороны РФ, известный под позывным "Метис".