Global Look Press/Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой использования западной бронетехники, в том числе БМП Bradley, на Запорожском направлении из-за сложных погодных условий и труднопроходимой местности, заявил в беседе с ТАСС командир группы подразделения специального назначения "Осман" министерства обороны РФ, известный под позывным "Метис".
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