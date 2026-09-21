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Контрафронт

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Афганистан: Министерство информации и радиовещания Пакистана сообщило, что 37 предполагаемых...

Афганистан: Министерство информации и радиовещания Пакистана сообщило, что 37 предполагаемых боевиков были убиты и другие получили ранения в результате наземных и воздушных операций военных сил вдоль пакистано-афганской границы, в том числе вокруг Кохата, Хангу и Тала в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, начиная с 20 сентября.

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