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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин вышел на 9-е место по очкам в НХЛ среди россиян (854), обогнав Козлова. До идущего 8-м Ковальчука – 22 балла

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:2). На счету 33-летнего россиянина 73 (30+43) очка в 67 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

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