Британия анонсировала Storm Fighter: беспилотный «верный ведомый» станет базой для ВВС шестого поколения

Художественное изображение боевых беспилотников класса «верный ведомый» / © BAE Systems О запуске программы сообщил министр по вопросам оборонной готовности и оборонной промышленности Великобритании Люк Поллард на конференции Global Air and Space Chiefs’ Conference, прошедшей в Лондоне.
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