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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ЛО МВД России на станции Мичуринск организовали для школьников путешествие в мир железной дороги

Четвероклассники средней школы №7 побывали на экскурсии по объектам железнодорожного транспорта на вокзале станции Мичуринск-Уральский.

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