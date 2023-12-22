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Театр Терезы Дуровой представит музыкальный спектакль «Три лотоса»

Театр Терезы Дуровой представит музыкальный спектакль «Три лотоса»

Московский театр Терезы Дуровой представит премьеру музыкального спектакля о Древнем Китае. Постановка получила название «Три лотоса», ее режиссером выступила художественный руководитель театра, народная артистка России Тереза Дурова.

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