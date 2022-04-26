Винисиус Жуниор: «Реалу» нужно прибавить в игре в стартовые минуты, нельзя начинать матчи с опозданием»

Винисиус Жуниор поделился впечатлениями после игры с «Манчестер Сити». «Реал» проиграл «горожанам» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4).

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