Винисиус Жуниор: «Реалу» нужно прибавить в игре в стартовые минуты, нельзя начинать матчи с опозданием»

Винисиус Жуниор поделился впечатлениями после игры с «Манчестер Сити». «Реал» проиграл «горожанам» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4).
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