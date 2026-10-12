За рулем
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За рулем

10 973 подписчика

Выбирайте лучшие подшипники России?

Выбирайте лучшие подшипники России?

Напомним, что на первом этапе премии Бренд Года «За рулем» наши читатели и подписчики назвали ТОП-10 производителей подшипников,  вот их список:  Febest,  Ganz,  GMB,  Iljin,  Koyo,  Marshall,  Metaco,  Patron,  Trialli,  VPZ/VBF.

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