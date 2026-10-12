Выбирайте лучшие подшипники России?

Напомним, что на первом этапе премии Бренд Года «За рулем» наши читатели и подписчики назвали ТОП-10 производителей подшипников, вот их список: Febest, Ganz, GMB, Iljin, Koyo, Marshall, Metaco, Patron, Trialli, VPZ/VBF.
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