Выбирайте лучшие подшипники России?

Напомним, что на первом этапе премии Бренд Года «За рулем» наши читатели и подписчики назвали ТОП-10 производителей подшипников, вот их список: Febest, Ganz, GMB, Iljin, Koyo, Marshall, Metaco, Patron, Trialli, VPZ/VBF.