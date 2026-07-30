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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прокуратура запросила тюремное заключение для двух фанатов «Ниццы» после нападения на Бога и Моффи на базе клуба в 2025-м

Двоих ультрас «Ниццы» могут приговорить к тюремному заключение после нападения на футболистов.  Инцидент произошел в конце ноября 2025 года, после поражения «Ниццы» от «Лорьяна» (1:3).

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