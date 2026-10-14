В суд Владимира передано дело о сети наркосбыта, в котором четверо жителей Мурома обвиняются по девяти эпизодам, включая вовлечение несовершеннолетней в закладки и организацию наркопритона.
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