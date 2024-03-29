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Предали забвению: Вайкуле получила по заслугам за свои высказывания

Предали забвению: Вайкуле получила по заслугам за свои высказывания

Российские звезды отвернулись от певицы. Лайма Вайкуле Социальные сетиЛайма Вайкуле последние два года ведёт себя вызывающе: рассказывает в интервью «небылицы» про свою карьеру, а также бросается обвинениями в адрес бывших коллег и россиян в целом.

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Вовладар Даров
Низкая и никому ненужная
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