От музея до театра: как бьюти-марки выводят продукты на новый уровень

Союз индустрии красоты с миром искусства не получится атрибутировать новейшим временем. Достаточно вспомнить, что парфюмерно-косметическое производство «Брокар и К°» еще в дореволюционной России привлекало художников, в том числе Ивана Билибина и Казимира Малевича, к созданию флаконов, упаковок и этикеток.
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