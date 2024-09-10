От музея до театра: как бьюти-марки выводят продукты на новый уровень

Союз индустрии красоты с миром искусства не получится атрибутировать новейшим временем. Достаточно вспомнить, что парфюмерно-косметическое производство «Брокар и К°» еще в дореволюционной России привлекало художников, в том числе Ивана Билибина и Казимира Малевича, к созданию флаконов, упаковок и этикеток.