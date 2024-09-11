«Она героический человек», — что успел сказать Масляков о рыдающей жене перед смертью

Церемония прощания с деятелем искусств Александром Масляковым уже началась. Сегодня вся Россия проводит телеведущего в последний путь, отмечая, что вместе с ним ушла частичка тепла и доброты с российского телевидения.
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