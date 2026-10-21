Угонщик из Людиновского округа, разбивший угнанный «Рено», отсидит 4 года в колонии, плюс он должен выплатить владельцу солидную компенсациюОбластной суд оставил в силе приговор угонщику из Людиновского округа, который угнал автомобиль "Рено" и опрокинулся на нем.