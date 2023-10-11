В Иркутске открыта первая модельная библиотека

В Иркутске торжественно открыта первая модельная библиотека на улице Лермонтова, 59. Событие для города нерядовое, так что в церемонии открытия участвовали представители правительства Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания региона, мэр города Руслан Болотов, читатели разных возрастов.