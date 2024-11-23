«Новый порох», о котором молил Залужный, появился у России

В свое время экс-главком ВСУ Валерий Залужный сетовал, что боевые действия зашли в тупик, призывая Запад дать Украине некое оружие, которое обеспечит перелом на поле боя, как это произошло в древности после изобретения пороха.
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