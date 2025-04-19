В Курской области раскрыли архивы времен ВОВ

Секретные документы времен Великой Отечественной войны стали достоянием общественности. УФСБ России по Курской области рассекретило архивные материалы, рассказывающие о мужестве и героизме советских граждан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
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