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Курские новости

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В Курской области раскрыли архивы времен ВОВ

В Курской области раскрыли архивы времен ВОВ

Секретные документы времен Великой Отечественной войны стали достоянием общественности. УФСБ России по Курской области рассекретило архивные материалы, рассказывающие о мужестве и героизме советских граждан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

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