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Названы признаки бытового алкоголизма

Названы признаки бытового алкоголизма

Несмотря на кажущуюся нормальность, бытовой алкоголизм представляет собой серьезную опасность как для самого человека, так и для его близких и общества в целом, предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

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