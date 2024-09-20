Названы признаки бытового алкоголизма

Несмотря на кажущуюся нормальность, бытовой алкоголизм представляет собой серьезную опасность как для самого человека, так и для его близких и общества в целом, предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
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