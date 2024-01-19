Актер Сергей Астахов извинился перед зрителями за неудачное выступление. Об этом сообщает 76.ru. Астахов принес извинение за спектакль "Что творят мужчины", который прошел 12 января в Театре Ростова Великого.
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